髪が伸びてきてなんだかもっさり……。そんな時は、軽やかな動きを楽しめる、トレンドの「レイヤースタイル」を取り入れてみるチャンス！ 湿気や汗で膨らみやすい髪悩みもすっきり解消できるかも。季節に合う爽やかさを手に入れながら、大人に多い髪悩みもカバーできそうです。 毛先や表面だけでもスッキリ ミディアムレングスに軽くレイヤーを入れたアレンジは、初めてでも試しやすいほど控えめ。ハ