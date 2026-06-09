皇族の数をどう確保するか。協議がヤマ場です。議論されている「2つの案」について皆さんの意見は？ 【写真を見る】減り続ける皇族の数をどう確保するのか…２つの案に専門家は｢決めたからといって増える保証はない」 ことし4月、高市総理が意気込んだのは皇室制度の基本法、「皇室典範」の改正です。（高市早苗総理大臣）「現行制度のもとでは、皇族数の減少が避けがたいということを踏まえると、皇族数の確保を図ることが喫緊