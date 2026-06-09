テクノロジーが進化し、AIによる効率化が進む現代。しかし、オフィスにはChatGPTどころか表計算ソフトの使用さえ拒む人もいるようだ。ガールズちゃんねるに6月上旬、「表計算ソフトを使わないで頑なに電卓を使う上司が苦手」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は自身の職場で起きている非効率な惨状をこのように嘆いている。「電卓を使って何度も入力ミス、そして確認してくる なんていう上司がいます 皆さんの職場にいま