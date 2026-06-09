仕事でのミスは誰にでもあるが、周囲を巻き込んでしまった上に「自分がやった」と名乗り出られなかったミスは、何年経っても罪悪感として心に残り続けるものだ。投稿を寄せた40代男性（営業／年収900万円）は、15年以上前に「有名チェーンの衣料品店」でアルバイトをしていた際の「痛恨のミス」を振り返った。（文：金森マリ乃）1万円札をレジにしまう「このとき、凄く違和感があった」年末のセール中。3台のレジがフル稼働し、長