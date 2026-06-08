プレミアムヘルメットブランドとして世界的に知られるSHOEIが、茨城県稲敷市にオープンした「SHOEI HELMET PARK」。“体験型”をキーワードに、歴史や最新技術まで「見て・知って・体験できる」、見どころ遊びどころ満載なパークだ。 今回、SHOEIヘルメット未経験の筆者が、二輪免許取り立て＆SHOEIヘルメットデビューする新米ライダーさんとともに「SHOEI HELMET PARK」を訪れ、「HELMET M