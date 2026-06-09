週5日、1日8時間働く。文字で見れば普通のことだが、これに家事や育児が乗っかると、途端に無理ゲーと化すものだ。キャリコネニュースで先日配信した「8時間労働でも実質的に“11時間拘束”」という記事には、共感と現状にあえぐ投稿が寄せられた。大阪府に住む50代女性（医療・福祉・介護）は、「私自身女性が直面する働き方すべて経験してきました」という立場から、フルタイム労働が可能な前提条件を明かす。（文：篠原みつき）