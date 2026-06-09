よく眠れない時は睡眠時間や寝室の環境、寝る前のスマートフォン操作などを見直す人が多いはず。しかし、良い睡眠には腸内細菌を中心とする微生物群のバランスも関わっているとして、スペイン・マドリードにあるネブリハ大学で心理生物学を研究するサラ・ウセダ・グティエレス氏とマヌエル・レイリス・ロハス氏が、睡眠と腸内細菌叢(そう)の関係や日常生活で意識できる3つのヒントについて解説しています。A good night’s sleep b