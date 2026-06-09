オランダがPK2発でウズベキスタンに勝利サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組のオランダ代表は現地時間6月7日、国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦。2-1で勝利したが、PKでの2ゴールとなり、守護神が負傷交代するアクシデントも発生し、一発退場も出るなど日本戦を前に不安要素も残った。試合は前半13分、左サイドから切れ込んだFWコーディ・ガクポのクロスを、右サイドバックのDFダンゼル・ダンフリース