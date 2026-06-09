日本ハムの水谷瞬外野手（２５）が９日のＤｅＮＡ戦（エスコン）から１軍に昇格することが８日、分かった。水谷は今季、主に１番を務め、打率２割２分９厘、１本塁打。４月１９日の西武戦（エスコン）で、走塁中に送球が直撃し左手首を骨折。リハビリを経て２日の２軍・中日戦で実戦復帰し、４試合で打率２割２分２厘、２本塁打を放っていた。２４年の交流戦では歴代最高打率の４割３分８厘をマークし、ＭＶＰを獲得。新庄監督