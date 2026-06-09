巨人のファームを詳しく紹介する「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。２軍は先週、敵地でハヤテ、中日を相手に計３勝１敗。３５勝２３敗１分けの貯金「１２」で２位ＤｅＮＡと１差で中地区首位に立っている。投手では平内が２日のハヤテ戦（ちゅ〜る）で２点リードの９回に登板して１回打者３人、２奪三振で今季４セーブ目を挙げた。ここまで１軍昇格はないが１６登板で３勝１敗、防御率１・５９。左腕の山田は開幕当初は