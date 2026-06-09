今秋ドラフト候補の１８６センチ右腕、天理大・的場が、７回を投げ８安打を許すも２失点で勝利に導いた。ピンチでも笑みを絶やさなかった。「全国の舞台でできることはそんなにないので、一戦一戦楽しもうと。勝手に笑顔が出ていました」。３回２死満塁では押し出し四球で１点を失うも後続を絶つ。４回の１死満塁では「インコースの直球で」と狙い通りの投ゴロホームゲッツー。粘り強い投球に、三幣（みぬさ）寛志監督（４７）