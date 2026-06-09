大学日本一を決める戦いが開幕し、神宮と東京Ｄで計７試合が行われた。３１年ぶり出場の関大（関西学生）は、今秋ドラフト上位候補左腕・米沢友翔（４年）が、８回無失点１０奪三振の好投で初戦突破に導いた。関大・米沢が圧巻の全国デビューを果たした。初回先頭から５者連続三振を奪う立ち上がりで、４回まで無安打投球。８回を投げ１０３球で散発３安打、１０奪三振の無失点で、大会３５年ぶりの勝利に導いた。「（相手が