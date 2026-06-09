俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）の追加キャストが一挙解禁となった。発表されたのは、鈴木杏樹、池田鉄洋、星乃あんな、田中偉登、渋谷謙人、有澤樟太郎、日比美思、岐洲匠ら豪華キャスト陣8人。【全身ショット】美しすぎる…！夫婦役を務める田中麗奈＆古川雄大本作は、予測不能な展開で描かれる、