俳優・真矢ミキ、岡部たかし、山村紅葉、濱正悟が、比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜後10：00〜）に出演することが発表された。比嘉演じる産婦人科医・光井明希と共にプロジェクトに関わる医療従事者役を演じる。【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げら