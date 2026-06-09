俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）のオールキャストがクランクアップを迎えた。明日10日に放送される最終回を前に、Ｗ主演を務める波瑠＆麻生のほか、ココリコ・田中直樹が思いを語った。【写真】素敵な家族写真！笑顔をみせる麻生久美子＆田中直樹ら原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕