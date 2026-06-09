衆参両院の議長・副議長が8日、皇族数確保策の案を与野党各党に正式に提示し、協議が行われた。10日に「立法府の総意」として正式に決定したい考え。取りまとめ案の内容や今後の議論などについて、フジテレビ・郄田圭太政治部長と見ていく。フジテレビ郄田圭太政治部長：皇位継承者が減少し、次世代は悠仁さまだけになっている中、皇位継承をどうするか。それを見据えてまずは皇族の数自体が減っている中で、皇室の