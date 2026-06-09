シンガーソングライター・幾田りらの、初となる海外ソロライブに密着した、日本テレビ特別番組『ありのままの幾田りら 海外ソロステージへの新たな一歩 Lilas, From Street to Dreams』（後4：25〜4：55）が14日、関東ローカルにて放送される。ステージでは見られない素顔から、アーティストとしてのきらめきまで、幾田の“ありのまま”を映したドキュメンタリー番組となっている。【番組カット】爽やかな笑顔…！韓国で食事を楽