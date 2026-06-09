【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅に続落し、前週末比80.77ドル安の5万0786.01ドルで取引を終えた。前週末の急落を受けてハイテク株の一部に買い戻しの動きが出たものの、中東情勢悪化への警戒感から売り注文がやや優勢となった。イランとイスラエルによる攻撃の応酬を受けて中東情勢の緩和期待が後退した。原油価格の上昇や米長期金利の高止まりも相場の重荷となった。ハイテ