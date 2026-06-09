“演歌ギャル”たなかかなた（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。新所属を発表した。「この度2026年6月より《ホリプロコムに所属することとなりました今後とも応援よろしくお願いします！」とし、写真でメッセージも掲載。「演歌歌手としてはもちろん、お笑いやバラエティにも積極的に挑戦しながら、より多くの方に『たなかかなた』を知っていただけるよう新たな環境でのスタートとなりますが、なりたい自分を諦めず、一