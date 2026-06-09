岡山・奈義町で、田植え前後に水を張った田んぼに、夕焼けや山々が映り込む幻想的な景色が現れている。風が穏やかな日にだけ現れる光景で、地元の写真愛好家は「後世に残したい」と撮影を続けているという。水面に夕焼けと子どもたちの姿カメラが捉えたのは、子どもたちの姿がはっきりと映る、鏡のような水面だ。ここに夕焼けと山々が映し出されると、岡山・奈義町の絶景が現れる。地元の子どもたちは「いろいろな物が映って面白か