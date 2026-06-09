元乃木坂46でタレント、麻雀プロとしても活動する中田花奈（31）が8日、インスタグラムを更新。写真集をPRした。中田は「3rd写真集楽しみだね〜先行カットです」とコメントし、先行カットを公開した。胸元を手で隠したセクシーショットや、プールでのビキニショット等と披露している。この投稿にフォロワーからは「うわぁ、やりすぎ笑」「手ブラなんて」「ますます可愛くなってるな！」「大人な花奈さん」とコメントが寄せられて