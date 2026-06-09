6月11日より、『FIFAワールドカップ2026』が開幕する。選手たちが繰り広げる熱戦を、アーティストたちによるテーマソングがさらに熱く盛り上げてくれそうだ。 （関連：【動画あり】米津玄師、B'z、SUPER BEAVER、Adoらが盛り上げる2026年サッカーW杯ソング） NHKの今年のサッカーテーマは、米津玄師の「烏」。配信リリース日の6月15日は、日本代表が初戦に臨む日でもある。タイト