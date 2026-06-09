先のエンゼルス戦では7回10奪三振の快投を見せた佐々木(C)Getty Images最悪だった春先からなぜ変わったのかロッテ時代を想起させる支配的な投球は、球界の見方を一変させた。去る6月5日、本拠地で行われたエンゼルス戦に先発登板した佐々木朗希は、5回まで相手打線をノーヒットに抑えながら7回（98球）を投げ切って、被安打2、10奪三振、無失点と好投。開幕当初の不安を払しょくする会心のパフォーマンスを見せつけた。【動画