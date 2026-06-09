元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（46）が8日、インスタグラムを更新。息子の授業参観の様子を公開した。ベージュのキャップをかぶった写真とともに、息子の授業参観について報告。「びっくりするほど、ほとんど皆んな泣いてて」と子どもたちの様子を明かし、「小さい体でよく頑張ってるなと思いました」と思いを記した。そして「ウチの息子は鉄棒、前転、棒渡り、、、どれもできてなかった。どころか、ずっと泣いてて誰