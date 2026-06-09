気象予報士の吉井明子さん（45）が8日、インスタグラムを更新。浴衣姿での散策の様子を公開した。投稿された写真では、薄水色の地に花などがデザインされた浴衣にアイボリーの帯を合わせた装いで、緑豊かな庭をバックにした姿が写っている。足元には赤い鼻緒のげたを履き、伝統的な夏の装いを完璧にコーディネートしている。吉井は「今年もまた浴衣を着てお出かけしたいです」とつづった。都心のオアシスのような落ち着いた雰囲気