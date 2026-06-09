フリーアナウンサー新井恵理那（36）が8日、インスタグラムを更新。東京都江戸川区の「魔法の文学館」で赤ちゃんたちに読み聞かせをしている様子を公開した。投稿された写真には、ピンク色の本棚が並ぶ空間で、新井が座りながら小さな子どもたちに絵本の読み聞かせをしている姿が写っている。新井は白いブラウスを着用し、子どもたちと一緒に絵本を楽しんでいる様子だった。新井は「ピンクの世界で赤ちゃんたちに読み聞かせ」と投