「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが8日、インスタグラムを更新。RIZINガールの武井さらとのツーショットを公開した。さとみは「RIZINガールの武井さらさんお顔が小さくて、笑顔が本当に可愛くて、ずっと見ていたくなる素敵な方でした」とつづり、武井とのツーショット写真を公開した。続けて「そしてあの衣装私には到底入らないぴちぴち！！（でもちょっと着てみたい）」とつづり「来年はさとみもラ