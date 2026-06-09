タレントでモデルのアンミカ（54）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。最新の衣装姿をアップした。アンミカは「面白かった番組の衣装たち！」と書き出し、出演した番組で着用した衣装の写真を複数枚掲載した。その中で「日本テレビ【クイズフェス2026春〜豪華芸能人がTORE＆マジカルに挑戦】」について、「小学生の頃に林間学校で、いたずらで胸の前で手を組まれたら、朝まで同じ寝相だったことから【ツタンカーメン】と呼