【ニューヨーク＝木瀬武】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比８０・７７ドル安の５万７８６・０１ドルだった。値下がりは２営業日連続。中東情勢の先行き不透明感や米長期金利の高止まりが相場の重荷となっている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２２０・２３ポイント高の２万５９２９・６６となり、４営業日ぶりに上昇した。前週に急落した半導体関連銘柄に買い戻しが