添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。「気持ちー」と記し、プール撮影会ショットを公開白を基調としたサクランボ柄ビキニ水着姿に白いキャップをかぶり、大きなビーチボールなどを手にして笑顔を見せた。さらに花を浮かべた風呂に入浴する姿もアップした。また、「髪伸びた」と報告し、ポニーテール姿を披露。黄色を基調としたビキニ水着姿でポ