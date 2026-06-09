元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が8日、インスタグラムを更新。義母の90歳の誕生日を祝う記念写真を公開した。北斗は、紫色の「90」の数字装飾とキラキラした星の飾りが背景に配置され、義母がケーキを前にピースサインをする記念写真を公開。「九州ばーちゃん（義母）卒寿90歳のお誕生日おめでとう」とつづった。さらに「長生きしてね」とハッシュタグを添え、義母への愛情を込めたメッセージを送った。北斗＆夫・