米Appleは、同社製品を子供が利用する際、保護者がより簡単に管理できる新機能をWWDC 26の基調講演で披露した。それらの機能により、子供がどんなコンテンツを見られるのか、誰とやり取りできるか、いつアプリにアクセスできるかを監視できる。WWDC 26の基調講演で子供の行動を徹底的に管理・把握できるツールをプレビューAppleは主要な臨床研究や子供の発達に関する研究、およびオンライン安全専門家からの助言を製品とサービスに