不純録画物（違法映像）の視聴・流布の罪で死刑判決を受けていた金光赫（キム・グァンヒョク）北朝鮮空軍司令官の親族が、金正恩総書記の特別指示によって処刑直前に救済されたことが分かった。これをめぐり、党・政府・司法機関の内部はもちろん、若者の間でも法執行の公平性をめぐる論争が起きているという。平壌市の消息筋は8日、韓国デイリーNKに対し、「空軍司令官の甥が不純録画物を視聴・流布した容疑で逮捕され、反動思想