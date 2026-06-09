【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日ぶりに反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前週末比0.76ドル高の1バレル＝91.30ドルで取引を終えた。イランとイスラエルによる攻撃の応酬を受けて中東情勢の緊迫化に伴う供給不安が高まり、早朝の取引では一時、1バレル＝95ドル台まで値上がりした。もっとも、その後はトランプ米大統領の要求で互いへの攻撃を停止した