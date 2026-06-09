エボラ出血熱への懸念を理由に、スペインの自治体が開催を認めなかったサッカーのコンゴ民主共和国とチリ代表の国際親善試合が、フランスで無観客で行われることになりました。9日に予定されているコンゴ民主共和国とチリ代表の国際親善試合は、当初、スペイン南部のラリネアで開催される予定でした。しかし、コンゴ民主共和国で流行するエボラ出血熱をめぐる健康上の懸念から、地元当局が開催を認めませんでした。コンゴ民主共和