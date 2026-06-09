「人生最後の相棒」と決めた愛車がカッコいい！俳優の岩城滉一さんが2026年5月23日、自身のYouTubeチャンネル「#51TV」を更新し、「【A DAY IN THE LIFE】岩城滉一の1日に密着」なるタイトルで、ご本人の一日に密着した動画を発信しました。冒頭、白いスーツに身を包んだ岩城さんは、白いボディが印象的な愛車に乗って登場しましたが、いったいどのようなクルマだったのでしょうか。【動画】超カッコいい！ これが「岩城滉一」