北中米ワールドカップに臨む日本代表がいよいよベースキャンプ地のナッシュビルへ。事前キャンプ地のモンテレイでのトレーニングから判断するかぎり、チームは順調に準備を進めているように映る。練習場やトレーニング開始時間の変更などトラブルはあったものの、チームスタッフの尽力により大きな被害には繋がっていない。 左足に違和感の遠藤航が４日連続で欠席、瀬古歩夢も最初の数日は部分合流と、コンディションを不