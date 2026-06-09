飲酒運転の車に巻き込まれ一家5人が死傷した11年前の事故を受け、北海道一斉の取り締まりが実施され7件の飲酒運転が検挙されました。札幌市南区の豊平川通では今月5日から6日にかけ飲酒運転の取り締まりが実施されました。11年前、砂川市で飲酒運転の車に衝突され、永桶弘一さんの一家5人が死傷するなど道内では飲酒運転による悲劇が後を絶ちません。今回の全道一斉の取り締まりでは335人の警察官が出動し全道で7件の飲酒運転を検