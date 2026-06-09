これから旬のピークを迎える新潟県産のシジミをご紹介します。 5月末に漁が解禁された県産のシジミ。 【新潟冷蔵 鮮魚部第2課佐藤龍紀 課長】 「今年は大きい貝になっている」 県外産と比べても大粒な今年の県産シジミは産卵期を控え、身入りも良好だと言います。 【新潟冷蔵 鮮魚部第2課佐藤龍紀 課長】 「もうすぐ産卵期に入るので、身がふっくらしてきて、貝を開けても身が出てくる」 栄養価が高く、夏バテ防止