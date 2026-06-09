タレントでモデルの大河内志保（５４）が近影を公開した。９日までにインスタグラムで「初夏の鎌倉『北じま』さんへ紫陽花（あじさい）が綺麗でした」と神奈川の鎌倉を訪れ、食事を楽しんだことを報告。「今日は、プチ遠足に来ています」と語る動画も投稿した。アップの美肌ぶりにフォロワーはほれぼれ。「綺麗過ぎます」「紫陽花も志保さんの美しさに敵（かな）いません」「美しい女神さま」「綺麗で毎回、驚きます」「同