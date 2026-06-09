NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4363.40（-1.90-0.04%） 金８月限は続落。時間外取引では、イスラエルとイランの武力衝突を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、米大統領の砲撃停止要求などを受けて下げ一服となった。日中取引では、イスラエルとイランの攻撃停止を受けてプラスサイドに転じる場面も見られたが、戻りは売られた。 MINKABU PRESS