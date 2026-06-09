NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝91.30（+0.76+0.84%） レバノン攻撃を止めないイスラエルに対してイランがミサイル攻撃を実施し、イスラエルが応酬したことから交戦が一時激化した。イランとイスラエルの交戦に米国は参加せず、衝突は短期間で終わったが、イスラエルが再びレバノンを攻撃するならイランは軍事介入する構えで緊迫感が高まっている。トランプ米大統領によるとイランと米国の協議は前進しているも