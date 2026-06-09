NY株式8日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均50786.01（-80.77-0.16%） S＆P5007405.73（+21.99+0.30%） ナスダック25929.66（+220.23+0.86%） CME日経平均先物65760（大証終比：+1940+2.96%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。序盤は反発して始まったものの戻り待ちの売りも多く、下げに転じている。ナスダックは反発。先週下落していた半導体株に買い戻しが入り一時大幅