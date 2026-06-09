2028年度前期のNHK連続テレビ小説が『ほんのモキチ』に決定した。日本を代表する歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルに、“朝ドラ”史上最も不仲な夫婦の物語として描かれる本作のヒロインを河合優実、脚本を宮藤官九郎が務める。 参考：河合優実、初の朝ドラヒロインに「やる気まんまんです！」宮藤官九郎との再タッグに感謝 本作は大阪制作の2027年度後期に先んじて発表されたことや『あまちゃん』（2013年度前期）以