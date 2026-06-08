セレクトショップ「ミッドウエスト（MIDWEST）」が、創業50周年を記念し、チャリティープロジェクト「LOVE FASHION CORE」を始動した。国内外の全50ブランドがそれぞれ一点物の作品を制作し、6月9日からMIDWEST NAGOYAを皮切りにMIDWEST OSAKA、MIDWEST TOKYOを巡回する展示で披露する。作品は、6月9日から7月8日までミッドウエスト公式オンラインストアで開催するオンラインオークションで販売する。【画像をもっと見る】同プ