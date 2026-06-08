韓国発フレグランスブランド「ノンフィクション（NONFICTION）」が、ブランドを代表するシトラスフローラルの香り「ネロリドリーム」から「ネロリドリーム ヘアセラムミスト」（100mL 6300円）を発売した。代官山店、阪急うめだ本店、神戸BAL店、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】ネロリドリームは、調香師のジュリエット・カラグーゾグーがチュニジアで過ごした15歳の夏の記憶からインスピレーションを得