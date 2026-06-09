元楽天コンビが仙台に帰ってくる。巨人は9日から楽天との3連戦。初戦は則本、11日は田中将が、いずれも移籍後初めて古巣相手に登板する予定だ。13年に球団初の日本一に貢献した2人が巨人のユニホームで先発する。川崎市のジャイアンツ球場で調整した田中将は「凄い巡り合わせだと思う。楽しみ。いろんな感情があるし、勝ちたいからこそやることは一緒」と見据えた。昨季の交流戦期間は2軍調整していたため古巣との対決は実現せ