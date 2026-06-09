ヤクルトの松本健が9日のオリックス戦に先発する。チームは4連敗中だが「なかなか良い流れをつかめてないし、僕自身も前回悔しい思いをしたので長いイニングをしっかり投げて試合をつくりたい」と闘志を燃やした。前回2日のロッテ戦は5回途中3失点で今季初黒星も「根本的な部分は変わらない」。チームの正念場で流れを変える好投を誓った。