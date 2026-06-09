◇練習試合日本2−1U-19日本（2026年6月7日）森保ジャパンが高さ対策に不安を残した。失点は相手が身長1メートル91のFW尾谷（FC東京）を目がけて放り込んだロングボールが起点。DFが競り合ったが、こぼれ球を尾谷に拾われてシュートを決められた。指揮官は「ターゲットにラフなボールが来てスクランブルになり、DFがうまく処理できなかった。崩された感じではないが、U―19側からするとタレントを生かした得点」と振り返っ