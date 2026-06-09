■中村超硬 614円(+100円、+19.5％) ストップ高 中村超硬 [東証Ｇ]がストップ高。同社が5月14日に発表した26年3月期連結決算は営業損益が1億6300万円の赤字だった。今期の営業損益予想は1億6000万円の赤字。経常損益については4期連続の赤字予想となっており、決算発表を受けて株価は急落。6月3日に安値435円を形成した。今期は新素材実装機用ノズルの量産拡大と、 半導体分野での吸着コレットの拡販などを図る同社だが